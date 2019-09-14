https://static.news.ru/photo/6cad686a-d6fb-11e9-b6be-fa163e074e61_660.jpg Премьер-министр Украины Алексей Гончарук Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинский премьер-министр Алексей Гончарук назвал ключевую задачу, стоящую перед новым правительством страны.

По его словам, в первую очередь кабмин должен обеспечить гражданам возможность быть честными перед собой.

Нашёл для себя ответ, что счастье — это иметь возможность не бояться и быть собой, а это значит иметь возможность выбирать. Украинцы в этом плане — счастливый народ, у них есть эта возможность, — заявил он.

Также политик отметил важность возвращения доверия для привлечения инвестиций в государство, передаёт « Новое время ».

Как писал News.ru, ранее глава украинского правительства заявил, что считает реальным рост экономики страны на 5–7% в следующие годы. Он не видит ничего фантастического в том, что суммарно за пять лет этот показатель может составить 40%.