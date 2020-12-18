Премьер-министр Словакии Игорь Матович заболел коронавирусом

https://static.news.ru/photo/52e39be2-414a-11eb-ac5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pesh78/wikipedia.org

Премьер-министр Словакии Игорь Матович заразился коронавирусной инфекцией через неделю после саммита ЕС. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети.

По его словам, он получил положительный результат теста на COVID-19.

Сегодня я один из вас, — написал Матович в социальной сети.

Политик также прикрепил к своему посту скриншот результатов тестирования на коронавирус. Теперь министры кабинета Матовича тоже будут вынуждены пройти тестирование на выявление заболевания.

На прошлой неделе Игорь Матович принимал участие в саммите ЕС в Брюсселе вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Известно, что у французского лидера не так давно был обнаружен COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru писал, что глава кабмина Португалии Антониу Кошта решил отменить официальные встречи в Сан-Томе и Принсипи и в Гвинее-Бисау, запланированные на 18–20 декабря 2020 года, из-за личного контакта с президентом Франции Эммануэлем Макроном.