Премьер-министр Швеции собралась в отставку после поражения на выборах Премьер-министр Швеции признала поражение на выборах и собралась уйти в отставку

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Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон признала поражение на выборах в парламент страны. В этой связи она намерена подать в отставку 15 сентября. Ее слова приводит телеканал SVT.

Завтра я попрошу о своей отставке с поста премьер-министра, и ответственность за дальнейший процесс перейдет к спикеру и риксдагу (парламенту), — сказала Адерссон.

Она также добавила, что в новом правительстве она будет возглавлять «социал-демократов в оппозиции».

Выборы в парламент страны прошли 11 сентября. Итоговые результаты пока не обнародованы, однако предварительные подсчеты говорят о том, что победу одержала правая консервативная коалиция, куда входит, в частности, радикальная партия «Шведские демократы». Западная пресса назвала триумф крайне правых «землетрясением».

«Шведские демократы» — националистическая и правопопулистская партия, основана в 1988 году. Члены партии выступают за ужесточение иммиграционной политики, существенное сокращение количества беженцев, принимаемых страной и ограничение возможностей въезда в Швецию родственников уже находящихся в ней иммигрантов.

Также партия отстаивает протестантскую этику и традиционный семейный уклад и выступает против усыновления детей однополыми парами и одинокими людьми, настаивает на ужесточении наказаний за преступления, создание публичного реестра лиц, осужденных за педофилию.