Премьер-министр Швеции подал в отставку

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен подал в отставку после вынесения парламентом вотума недоверия правительству страны. Об этом сообщает The Local.

Вотум недоверия был вынесен 21 июня. Это произошло из-за идеи правительства о введении рыночных цен на аренду недвижимости в новых домах. Действующий кабмин продолжит управлять страной в качестве переходного.

Это самое сложное политическое решение, которое я когда-либо принимал, — подчеркнул Лёвен.

Ранее главнокомандующий шведской армией Микаэль Бюден заявил, что необходимо внимательно следить за действиями России. По его словам, для Швеции существует угроза нападения. Как отметил Бюден, передавая мнение сотрудников спецслужб, королевству в первую очередь стоит опасаться «гибридных и нелинейных» атак со стороны Москвы.