Премьер-министр Сербии заявила о попытке госпереворота

https://static.news.ru/photo/cb075c42-7ff4-11eb-a84d-96000091f725_660.jpg Ана Брнабич Фото: twitter.com/anabrnabic

Премьер Сербии Ана Брнабич назвала незаконную прослушку президента Александра Вучича попыткой государственного переворота. Она подчеркнула, что в этом замешаны функционеры правящей партии и высокопоставленные чиновники из МВД.

Прослушка президента Сербии Александра Вучича является попыткой государственного переворота, — заявила глава кабинета министров в эфире TV Pink.

По её словам, расследование должно раскрыть весь механизм до «последнего винтика».

Ранее рабочая группа Министерства внутренних дел Сербии собрала доказательства незаконного прослушивания президента страны Александра Вучича. Силовики опросили большое количество лиц и собрали доказательства того, что президент Сербии и члены его семьи незаконно прослушивались. Рабочая группа была создана по решению министра МВД Александра Вулина. Эти доказательства были переданы Прокуратуре по делам организованной преступности.

До этого Вучич заявил, что его достаточно долго прослушивали. Он рассказал, что у него есть записи собственных разговоров. Политик подчеркнул, что знает тех, кто это делал. Президент поручил министру МВД расследовать это дело. Вулин считает, что прослушка президента Вучича была из-за того, что он объявил войну мафии, писал NEWS.ru.