Премьер-министр Сербии поблагодарила Россию за предупреждение о протестах

Фото: IMAGO/Thomas Imo/Global Look Press

Глава правительства Сербии Ана Брнабич в эфире телеканала Pink поблагодарила российские за информацию о готовящихся беспорядках в Белграде. При этом премьер-министр предположила, что ее слова не будут «популярны» на Западе.

Я могу только поблагодарить, и это, вероятно, не будет популярно на Западе, но я действительно, особенно сегодня вечером, чувствую, что важно встать на защиту Сербии и поблагодарить людей из российских спецслужб, которые располагали всей этой информацией и поделились ей с нами, а мы со всеми остальными. И все остальные сказали — да ладно, нет, это российская дезинформация, — сказала Брнабич.

Ранее президент Сербии Александр Вучич в ходе экстренного обращения к нации заявил, что иностранные спецслужбы заблаговременно проинформировали силовые структуры республики о подготовке беспорядков и планах захвата администрации Белграда. По его словам, информация помогла своевременно подготовиться к происходящему.

Глава государства также подчеркнул, что попытка захвата здания администрации Белграда не является революцией. По словам Вучича, ситуацию в республике контролируют правоохранительные органы. При этом сербский президент признал, что происходящие в настоящее время протесты «драматичны».