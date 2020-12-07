Премьер-министр Румынии ушёл в отставку

https://static.news.ru/photo/5fa2ab70-38c1-11eb-a31c-fa163e074e61_660.jpg Лудовик Орбан Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава кабмина Румынии Лудовик Орбан объявил об отставке после поражения на выборах в парламент возглавляемой им Национал-либеральной партии.

Я решил сегодня уйти в отставку, — приводит Agence France-Presse слова румынского премьер-министра.

Парламентские выборы в Румынии состоялись 6 декабря. По предварительным данным, лидирует Социал-демократическая партия (СДП) с 30,5% голосов. Национал-либеральная партия незначительно отстаёт от СДП с 29%.

Представительство в парламенте также получают Национальная либеральная партия (PNL), Союз спасения Румынии (USR) и Альянс за объединение румын (AUR). Таким образом, ни одна из ведущих партий не получает правящего большинства.

Как писал NEWS.ru, показательной неожиданностью на парламентских выборах в Румынии стал успех AUR, основателем которого является унионист Джеордже Симион. Не секрет, что унионистские (то есть подразумевающие объединение Румынии с Молдавией) настроения в целом сильны в республике. Но именно Симион является одним из наиболее заметных и бескомпромиссных их проводников.