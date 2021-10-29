Премьер-министр Польши заявил, что Россия применяет газовый шантаж

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Россия использует газ для шантажа. Таким образом, по его мнению, российские власти вынуждают европейские страны принимать выгодные им решения. Об этом говорится в немецкой газетой Welt.

Давление на Европу растёт. Россия использует газовый шантаж, чтобы заставить отдельные государства принимать решения, которые служат её собственным интересам, — приводит слова Моравецкого издание.

На прошлой неделе по прибытии на саммит Европейского союза польский премьер объяснил рост цен на энергию в Европе действиями «Газпрома». При этом, по его словам, в случае запуска газопровода «Северный поток — 2» ситуация только ухудшится.

Накануне польский нефтегазовый концерн PGNiG направил в адрес ПАО «Газпром» и OOO «Газпром экспорт» письмо с просьбой снизить цену поставляемого в Польшу газа. Этот запрос обосновали беспрецедентным скачком цен на европейском оптовом рынке.

Ранее издание The Economist опубликовало статью, в которой говорится, что Европе необходимо искать иные варианты поставки газа в регион. В качестве альтернативы российскому газу в том числе называется азербайджанский газ.