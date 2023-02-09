Премьер-министр Польши назвал поражение России смыслом жизни Варшавы

Фото: Tytus Żmijewski/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

Матеуш Моравецкий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что смыслом жизни для Варшавы и Европы является поражение России в ходе специальной военной операции на Украине, сообщает газета Corriere della Sera. Кроме того, он одобрил решение Германии поставить танки Leopard 2.

Лучше поздно, чем никогда, — заявил премьер-министр.

Германия поставит на Украину танки Leopard 2 до конца марта. Как заявлял министр обороны страны Борис Писториус, речь идет лишь о первом батальоне военной техники. Впоследствии другие страны передадут Украине танки Leopard 1A5.

При этом экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что украинская армия не имеет средств для наступательных действий, ситуация близка к полному разгрому. По его словам, положение украинцев настолько тяжело, что им остается лишь обороняться.