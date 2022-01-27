Премьер-министр Норвегии счёл неактуальным вопрос о расширении НАТО

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре считает неактуальным вопрос о расширении НАТО. В интервью Assoсiated Press он заявил, что эта тема не стоит на повестке дня для Альянса. Также Стёре подчеркнул, что России и НАТО необходимо принять меры по выстраиванию доверия и разоружению.

Сегодня я не вижу, чтобы расширение НАТО стояло на повестке дня НАТО, — сказал Стёре.

Говоря о возможном вступлении в Альянс Швеции и Финляндии, он отметил, что в этом вопросе должна быть «свобода выбора». По мнению норвежского премьер-министра, «никто другой не может прийти извне и диктовать свой выбор».

Стёре считает, что РФ и НАТО необходимо принять меры по выстраиванию доверия и разоружению. По его словам, Норвегия обеспокоена таким количеством военной техники на границах, что создаёт ужасную ситуацию для Европы.

Ранее министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что на данный момент страна не намерена подавать заявку на вступление в НАТО. По её словам, Швеция подтвердит генсеку Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу своё право самостоятельно выбирать линию обеспечения собственной безопасности.

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил мнение, что заявление Столтенберга о готовности принять в состав Альянса Финляндию и Швецию является бесцеремонной попыткой оказать давление на политику этих стран.