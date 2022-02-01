Премьер-министр Молдавии заразилась коронавирусом

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица сдала положительный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию, об этом политик написала на своей странице в Facebook. Она отметила, что собирается продолжить работу из дома и пожелала своим подписчикам беречь своё здоровье, а также здоровье близких.

Сегодня сдала ПЦР-тест на COVID-19, который оказался положительным. В ближайшие несколько дней я планирую продолжить работу из дома в удалённом режиме, — написала Гаврилица.

Большинство пользователей пожелали главе правительства здоровья, но нашлись и те, кто решил с юмором отнестись данной новости. Так, например, некоторые поздравили премьера с китайским Новым годом. Таким образом люди напомнили Гаврилице, кого следует «благодарить» за её недуг.

Ранее диетолог Виктор Тутельян заявил, что при заболевании коронавирусом необходимо укреплять иммунитет, в том числе с помощью правильно подобранной диеты. Он отметил, что организму в первую очередь нужно дополнительное количество витаминов D, A, E, С, а также витаминов группы В. Для этого он посоветовал людям есть квашеную капусту и фрукты.