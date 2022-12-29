Премьер-министр Молдавии ответила на критику повышения зарплат министрам Премьер-министр Молдавии Гаврилица: министры заслужили достойную оплату своего труда

Фото: IMAGO/FOT. TEDI/NEWSPIX.PL/Global Look Press

Наталья Гаврилица

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица ответила на критику со стороны оппозиции из-за повышения зарплат министрам, сообщает EADaily. Она заявила, что представители исполнительной власти несут огромную ответственность перед государством и заслуживают достойной оплаты своего труда. Политик добавила, что зарплата министров также должна быть соразмерна их рабочему дню, который может длиться 14 часов.

Я думаю, вполне естественно, что любой человек хочет получить более высокую зарплату, соизмеримую с работой, которую он выполняет. Учитывая, что министр находится в офисе в семь часов и уходит домой в девять часов, это естественно, — отметила Гаврилица.

Молдавский премьер-министр добавила, что до повышения зарплат министры получали за свой труд меньше, чем госсекретари при министерствах. Также она выразила надежду на то, что повышение зарплат министрам побудит больше молодых людей стремиться работать в органах власти.

Издание уточнило, что с 1 января зарплаты министров в Молдавии вырастут с 19,5 тысяч леев до почти 28 тысяч леев, то есть примерно до 105 тысяч рублей.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что инициатива внести в законодательство Молдавии поправки об уголовной ответственности за сепаратизм была бы оправдано, если был бы окончательно урегулирован приднестровский конфликт, однако до этого пока далеко. По ее словам, подобные дополнения не прибавят взаимопониманий между Кишиневым и Тирасполем.