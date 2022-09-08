Премьер-министр Канады сделал заявление по поводу Королевы Елизаветы Джастин Трюдо пожелал Королеве и ее семье всего наилучшего

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в своем Twitter-аккаунте пожелал Королеве Елизавете скорейшего выздоровления. Ранее появились многочисленные сообщения об ухудшении состояния 96-летней главы Великобритании.

Мои мысли и мысли канадцев по всей стране сейчас с Ее Величеством Королевой Елизаветой II. Мы желаем ей и ее семье всего наилучшего, — написал Трюдо.

Ранее стало известно, что врачи выразили обеспокоенность состоянием британской королевы Елизаветы II. Медики рекомендовали ей находиться под постоянным наблюдением специалистов.

На фоне сообщений об ухудшившемся состоянии королевы принц Чарльз и принц Уильям направились в Шотландию. В настоящее время Елизавета II находится в замке Балморал. В пресс-службе дворца отметили, что монархиня чувствует себя «комфортно».