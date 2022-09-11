Премьер Греции предупредил об «очень трудной зиме» Премьер-министр Греции Мицотакис попросил граждан подготовиться к «очень трудной зиме»

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Кириакос Мицотакис

Жители Греции должны готовиться к «очень трудной зиме» в связи с подорожанием природного газа, заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис. Он подчеркнул, что цены на газ увеличились в 10 раз, и ни одна страна не сможет справиться с таким резким скачком, передает Agonas Kritis.

Когда цена на природный газ увеличилась в 10 раз, ни одно правительство не cможет поглотить такое повышение. Любой, кто говорит вам обратное, говорит вам дешевую ложь по высокой цене. Мы должны подготовиться к очень трудной зиме, — предупредил Мицотакис.

По его мнению, ответственность за повышение цен несет президент России Владимир Путин. Несмотря на это, Греция продолжит оказывать всяческую поддержку Украине, поскольку страна «выбрала свободу и демократию». Премьер-министр Греции добавил, что нельзя «оставлять жертву на милость обидчика».

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил: если Европа считает, что сможет легко победить Россию, то ей следует готовиться и к холодной, и к полярной зиме. По словам главы республики, ругать ЕС в настоящее время «модно», однако предложения Союза по выходу из энергетического кризиса разумные, если не учитывать желание установить потолок цен на голубое топливо и нефть.