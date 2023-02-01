В Эстонии создали монументальную скульптуру Зеленского из песка

Фото: Соцсети

В Парке свободы эстонского города Тырвы появилась слепленная из песка скульптура президента Украины Владимира Зеленского, сообщает EADaily. Фотографию с песчаным монументом выложила в Twitter (деятельность в РФ запрещена) премьер-министр Эстонии Кайя Каллас. Она добавила, что скульптура Зеленского будет стоять до тех пор, пока Украина не победит в конфликте с Россией.

Поддержка эстонцами Украины непоколебима — признаки этого повсюду вокруг. Местные жители в Тырве устроили Парк свободы, посвящённый Украине, с монументальной песчаной скульптурой президента Зеленского. Они полны решимости держать его там до тех пор, пока Украина не выиграет войну, — написала Каллас.

Пользователи соцсети отметили, что подобная форма поддержки является сомнительной, потому что скульптура из песка крайне недолговечна и может развалиться после первых дождей. Пользователь из Германии Анны Гюнтерт также обратила внимание на фон монумента. По ее мнению, он похож на декорации из антифашистского фильма Чарли Чаплина «Великий диктатор».

Ранее премьер Эстонии Кайя Каллас заявила, что украинским беженцам стоит рассмотреть вместо Эстонии другие маршруты для переезда, поскольку из-за энергетического кризиса страна больше не в состоянии принимать мигрантов. По ее словам, украинцам стоит переезжать в Финляндию, в которой им смогут помочь в большей степени, чем в Эстонии.