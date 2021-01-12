Премьер-министр Эстонии объявил об уходе на фоне коррупционного скандала

https://static.news.ru/photo/39438d90-5569-11eb-b549-fa163e074e61_660.jpg Юри Ратас Фото: SANDER ILVES/www.imago-images.de/Global Look Press

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас объявил о своей отставке. Он пошёл на такой шаг в связи с коррупционным скандалом.

Шумиха разгорелась из-за выдачи государственного кредита девелоперам недвижимости Porto Franco. Эта ситуация привлекла внимание полиции, было заведено уголовное дело. Госпрокурор Таави Пернато рассказал, что инвестор компании Хиллар Тедер договорился с генеральным секретарём Центристской партии Михаилом Кормом о крупном пожертвовании партии, называлась сумма до €1 млн. Кроме того, Тедер и советник министра финансов Керсти Крахт подозреваются в отмывании денег. В связи с этой ситуацией глава правительства Юри Ратас решил, что больше не может исполнять обязанности.

В политике порой приходится делать трудный выбор для решения сложных ситуаций. Сегодня я принял решение уйти в отставку с поста премьер-министра Эстонии. К этому я пришёл после консультаций с Центристской партией и Рийгикогу (высший представительный и законодательный орган Эстонии. — NEWS.ru), а также с коллегами. Было много вариантов действий, но только один из них являлся верным. Подозрения со стороны прокуратуры не означают, что кто-то наверняка виновен, но тень неизбежно падает на всех сопричастных. В такой ситуации мне видится верным дать возможность пролить свет на все обстоятельства, — написал Ратас в Facebook.

Примечательно, что только на днях, в минувшее воскресенье, Ратас принял отставку главы МВД Эстонии Марта Хельме. Это, впрочем, не было связано с коррупционным скандалом. Хельме объявил об уходе после того, как подвергся обструкции из-за резкой критики в адрес избранного президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Он заявил, что результаты выборов в Штатах были сфальсифицированы, и пообещал, что никто не сможет «заткнуть ему рот».

Как ранее писал NEWS.ru, представители оппозиционной Партии реформ Эстонии Урмас Круузе, Антс Лаанеотс и Юри Яансон предложили дополнить референдум о браке вопросом о присоединении к РФ. Он звучит так: «Было бы лучше жить в Эстонской Республике, если бы страна была в составе России?»

Позже депутат Круузе объяснил, что задал такой неподобающий вопрос, чтобы показать абсурдность референдума о браке. Он пояснил, что отозвал свой вопрос о присоединении к России. В свою очередь Юри Ратас не стал выносить этот вопрос на референдум.