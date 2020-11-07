Премьер-министр Боснии и Герцеговины заразился коронавирусом

https://static.news.ru/photo/59002b0e-20f1-11eb-975b-fa163e074e61_660.jpg Зоран Тегелтия Фото: Zhang Xiuzhi/XinHua/Global Look Press

Председатель Совета министров Боснии и Герцеговины Зоран Тегелтия получил положительный результат анализа на коронавирус.

Тегелтия протестирован на COVID-19. Результат анализа положительный. Он находится на домашней изоляции, его состояние здоровья стабильно и симптомы коронавируса слабо выражены. Кабинет председателя Совета министров принял все необходимые меры защиты, — цитирует РИА Новости заявление кабмина.

Босния накануне установила очередной суточный рекорд смертности для всего региона Западных Балкан. За прошедшие 24 часа скончались 49 человек, общее число жертв коронавируса достигло 1457. К 6 ноября за сутки в стране был выявлен 1921 новый больной. Всего с начала пандемии заразились 59 427 человек.

Ранее вице-премьер Узбекистана Уктам Барноев, курирующий в правительстве аграрную и продовольственную сферу, скончался от осложнений, вызванных коронавирусом. Он занял этот пост только в феврале текущего года, ранее чиновник возглавлял Бухарскую область. Минздрав республики сообщил о его госпитализации в конце июля, уточнив, что у Барноева обнаружен COVID-19. Вице-премьер сначала проходил лечение в одной из частных клиник Ташкента, а затем — в Германии, писал NEWS.ru.