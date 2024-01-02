Премьер Литвы заявила, что Украина не оправдала ожиданий Запада Премьер Литвы Шимоните: Запад ждал другого результата в конфликте на Украине

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ингрида Шимоните

Вооруженные силы Украины не достигли желаемых западными союзниками результатов в ходе специальной военной операции, заявила LRT глава правительства Литвы Ингрида Шимоните. По мнению премьер-министра, 2024 год будет тяжелым с военной и политической точек зрения.

Не будет ошибки в том, чтобы сказать: в ходе войны на Украине мы надеялись совсем на другой результат, нежели имеем сегодня. И, к сожалению, это означает, что нам приходится начинать рассчитывать на то, что сценарий будет развиваться не так, как мы хотели в начале и до наступательных действий Киева, — сказала Шимоните.

Ранее главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный сообщил, что конфликт на Украине «зашел в тупик», а Киев не может добиться успехов на фронте. По его мнению, развитие технологий не дает возможности продвинуться дальше в конфликте, поэтому изменений в ближайшее время ждать не стоит.

Главком ВСУ признал, что ход наступательной операции подорвал надежды Запада на то, что Украина сможет использовать его, чтобы пойти на переговоры с Россией. Он пояснил, что армия украинского стандарта должна была быть в состоянии двигаться со скоростью 30 км в день, но этого не произошло.