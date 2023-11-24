Премьер Латвии назвала приток мигрантов из Белоруссии и РФ гибридной атакой

Фото: Артем Ершов/NEWS.ru

Мигранты, пытающиеся проникнуть в Латвию через Россию и Белоруссию, используются в рамках гибридной атаки против страны, передает издание Devdiscourse заявление премьер-министра Латвии Эвики Силини. Об этом она заявила в ходе пресс-конференции с участием коллеги из Финляндии Петтери Орпо.

Мы должны понимать, что это не просто просители убежища. Это гибридная атака со стороны России и Беларуси, — заявила Силина.

С 24 ноября Финляндия временно прекратила работу трех КПП на северо-востоке страны — «Вартиус», «Салла» и «Куусамо». Причиной названо неконтролируемое прибытие людей через пропускные пункты на границе с Россией. Еще четыре пункта пропуска на границе с РФ — «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала» — были закрыты 18 ноября. Они не будут функционировать до 23 декабря.

Ранее МИД РФ предупредил россиян, что не стоит посещать Латвию на личных автомобилях в связи с принятием новых законов. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что машины россиян могут конфисковать, если они не пройдут процедуру переоформления или не будут вывезены за пределы страны в установленный срок.