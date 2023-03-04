Премьер Латвии назвал поставки Украине боевых самолетов вопросом времени Премьер Латвии Кариньш завил, что поставки Украине боевых самолетов неизбежны

Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

В интервью журналу Spiegel премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш высказал мнение, что поставка боевых самолетов Украине со стороны Запада является неизбежной. Он не понимает, почему Запад не должен помочь Украине в этом вопросе, если она действительно нуждается в такой технике.

Кариньш также заявил, что Латвия готова передать танки и боевые самолеты Украине, если бы она имела такие возможности.

Премьер-министр Латвии высказал мнение, что Украина должна стать членом Европейского союза при выполнении всех необходимых условий, а также должна присоединиться к НАТО. Он подчеркнул, что переговоры по этому вопросу должны начаться как можно скорее даже в условиях боевых действий.

Согласно исследованию Кильского института мировой экономики, США потратили на поддержку Киева $50,8 млрд, что превышает расходы страны на военную кампанию в Афганистане с 2001 по 2010 год в $43,4 млрд. Политолог добавил, что если НАТО начнет передавать ВСУ американские истребители F-16, совокупная стоимость военной помощи начнет расти гораздо быстрее, поскольку самолеты стоят от $43 млн до $55 млн за штуку. Эксперт также напомнил, что кроме США военную помощь Украине предоставляют еще 42 государства.