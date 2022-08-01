Премьер Косово обвинил Вучича в напряженности в крае Премьер Косово Курти назвал президента Сербии Вучича виновным в напряженности в крае

Фото: Dimitrios Karvountzis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Альбин Курти

Премьер самопровозглашенного Косово Альбин Курти обвинил президента Сербии Александра Вучича и официальный Белград в напряженности на севере края. По его словам, акции были спланированы и подстрекались сербской стороной, сообщает РИА Новости.

Нелегальные структуры, прежде чем началась выдача документов на въезд и выезд из Косово, блокировали трассы, что было запланировано заранее. Этому предшествовали заявления, встречи и собрания в Белграде и Рашке. Там эти агрессивные акции были спланированы и подстрекались, — рассказал Курти.

Он добавил, что ответственность за беспорядки несут Вучич и директор канцелярии по Косово и Метохии Петар Петкович.

Вечером 31 июля полиция Косово закрыла административную линию для пассажирского движения и транспорта на пунктах перехода «Брняк» и «Ярине». Их закрытие объяснили блокадой трасс по направлению к КПП. В городе Косовска-Митровица звучали сирены воздушной тревоги.

Ранее стало известно, что глава комитета по Косово и Метохии парламента Сербии Милован Дрецун заявил: премьер Альбин Курти «совершенно непредсказуем». Депутат добавил, что ситуация может стать драматичной, если Курти «не образумится».