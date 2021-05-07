Премьер Италии рассказал о крахе «мечты Евросоюза»

https://static.news.ru/photo/6ddf403a-af78-11eb-83e8-96000091f725_660.jpg Марио Драги Фото: Roberto Monaldo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что в усилении социального неравенства в ЕС виноваты европейские политики, сообщает агентство ANSA.

Европейская мечта — сделать так, чтобы никто не оставался позади. <...> Даже до пандемии наше общество и рынки труда были раздроблены, если говорить о неравенстве среди поколений, полов и регионов. Это не та Италия, какой она должна быть, и не та Европа, — подчеркнул Драги.

На круглом столе по теме трудоустройства министр добавил, что несправедлива система «двойных рынков», поскольку ставит под угрозу положение молодёжи и женщин, самых незащищённых слоёв населения.

Премьер также отметил, что развитию Евросоюза во многом препятствуют проблемы с социальной политикой.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия предложила ограничить доступ к инвестициям в Евросоюз для иностранных государственных компаний и частного бизнеса, аффилированного с властями зарубежных стран. Об этом на брифинге в Брюсселе рассказала замглавы ЕК Маргрете Вестагер.