Премьер Италии рассказал о крахе «мечты Евросоюза»

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что в усилении социального неравенства в ЕС виноваты европейские политики, сообщает агентство ANSA.
Европейская мечта — сделать так, чтобы никто не оставался позади. <...> Даже до пандемии наше общество и рынки труда были раздроблены, если говорить о неравенстве среди поколений, полов и регионов. Это не та Италия, какой она должна быть, и не та Европа, — подчеркнул Драги.
На круглом столе по теме трудоустройства министр добавил, что несправедлива система «двойных рынков», поскольку ставит под угрозу положение молодёжи и женщин, самых незащищённых слоёв населения.
Премьер также отметил, что развитию Евросоюза во многом препятствуют проблемы с социальной политикой.
Ранее стало известно, что Еврокомиссия предложила ограничить доступ к инвестициям в Евросоюз для иностранных государственных компаний и частного бизнеса, аффилированного с властями зарубежных стран. Об этом на брифинге в Брюсселе рассказала замглавы ЕК Маргрете Вестагер.
Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram