Премьер Италии собрал политиков для обсуждения выхода из кризиса пандемии

https://static.news.ru/photo/6a24f476-ad76-11ea-bc95-fa163e074e61_660.jpg Джузеппе Конте Фото: Claudio PeriPool Ansa/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте инициировал проведение крупного форума высокого уровня с участием политиков и экспертов из Италии и Евросоюза.

По видеосвязи в сессии приняли участие председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, а также спикер Европарламента Давид Сассоли.

Глава Еврокомиссии заявила, что ЕС поддержит Италию, которая сильнее всех в Европе пострадала от пандемии. Лагард, в свою очередь, рассказала, что Европейский центральный банк выполнит все свои обязательства. Она призвала политиков показать своим гражданам, что из кризиса можно выйти более сильными.

В разных странах, в том числе в Италии, привлечение инвестиций требует установления более благоприятной экономической среды для компаний, — полагает Лагард, сообщает ANSA.

Представители оппозиции отказались участвовать в этом мероприятии, поскольку считают, что власть не принимает достаточных мер, чтобы поддержать компании и население. Лидер партии «Лига» Маттео Сальвини назвал инициативу премьера «демонстративным подиумом». К нему присоединились другие политики.

NEWS.ru писал, что в Италии начали расследование организации карантинных зон в Ломбардии. Премьер-министр страны заявлял, что принимал решения, опираясь на «совесть и науку».