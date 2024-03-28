Премьер Италии посоветовала Макрону следить за тоном после слов об Украине Премьер Италии не согласилось с идеей Макрона отправить войска на Украину

Фото: Aloisio Mauricio/Keystone Press Agency/Global look Press

Эммануэль Макрон

Премьер Италии Джорджа Мелони в эфире канала Rete4 заявила, что лично сказала французскому президенту Эммануэлю Макрону о несогласии с предложением об отправке европейских военных на Украину. Политик считает, что нужно следить за своим тоном.

Я не согласилась со словами Макрона, я ему это сказала. Я с ними не согласна и убеждена, что мы должны обратить внимание на то, какие тона мы используем, – рассказала Мелони.

По ее словам, после недавнего саммита Евросоюза газеты сообщали о том, что лидеры «готовят Европу к войне», так как «там был пассаж, в котором говорилось, что нам нужно сотрудничать в реагировании на кризис». Но это говорилось про гражданскую оборону, объяснила премьер-министр Италии.

Комментируя слова Макрона, Мелони отметила, что «на серьезные вещи надо реагировать серьезно». Она призналась, что именно потому она «ни разу не использовала эти тона», ни в оппозиции, ни в правительстве Италии.

Президент Франции после конференции по поддержке Украины в конце февраля заявил, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки на Украину войск. По его словам, пока консенсус не достигнут, «но ничего исключать нельзя». В начале марта на встрече с лидерами оппозиции Макрон заявил, что в вопросе помощи Украине у Франции «нет лимитов и красных линий».

Глава МИД России Сергей Лавров ранее объяснил слова Макрона о возможной отправке войск на Украину стремлением понравиться США. По его словам, все разговоры французского лидера о создании условной стратегической автономии в Европе в последние несколько лет оказались «пшиком».