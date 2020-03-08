https://static.news.ru/photo/d1362df0-6209-11ea-9b4a-fa163e074e61_660.jpg Джузеппе Конте Фото: Cosimo Martemucci/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Италии будут использовать все доступные человеческие и экономические ресурсы в борьбе с коронавирусом, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте. По его словам, для решения возникшей проблемы будет применена массовая «шоковая терапия».

Он отметил, что Европейскому союзу следует ослабить жёсткие лимиты заимствований, чтобы дать странам больше пространства для фискального манёвра. Это позволит в полном объёме использовать гибкость бюджетных правил ЕС, передаёт La Repubblica.

Европа не должна думать, что сможет противостоять экстраординарной ситуации обычными мерами, — заключил он.

Ранее NEWS.ru писал, что коронавирус продолжает распространяться по миру. В настоящее время заболевание зарегистрировано в 101 стране мира. За последние сутки первые случаи заражения были зафиксированы в Болгарии, Коста-Рике, Молдавии, Французской Гвиане, на Мальдивах, Мальте, датских Фарерских островах и на французском карибском острове Мартиника.

Всего число заражённых превысило 110 тысяч человек, умерли 3,8 тысячи, выздоровели более 62 тысяч пациентов.