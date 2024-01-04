Премьер Италии обозначила путь к переговорам по Украине Мелони: для начала переговоров по Украине необходимо равновесие на поле боя

Фото: Domenico Cippitelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джорджа Мелони

Путем к переговорам по разрешению конфликта на Украине является равновесие на поле боля, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. По ее словам, которые приводит РИА Новости, для обеспечения этого равновесия необходимо продолжать поставки оружия Киеву.

В отличие от тех, кто говорит, что мы не должны отправлять оружие на Украину, потому что это приведет к эскалации конфликта, я считаю, что все наоборот. Единственную возможность для прихода к какому-либо столу переговоров или дипломатическому решению дает сохранение баланса между силами на поле, — сказала глава итальянского правительства.

Она также выразила опасения, что в случае прекращения военной и финансовой помощи Киеву со стороны Запада конфликт может выйти за пределы Украины. В частности, Мелони допустила его приближение к границам Италии.

Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтоне не замечают готовности России к переговорам по Украине. Он также призвал конгресс утвердить запрос о новой помощи для Киева, отметив, что у администрации нет возможности поставлять дополнительное вооружение Украине.

До этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что конфликт на Украине «зашел в тупик», а Киев не может добиться успехов на фронте. По его мнению, развитие технологий не дает возможности продвинуться дальше в конфликте, поэтому изменений в ближайшее время ждать не стоит.