Премьер Италии Джорджия Мелони подала в суд на солиста Placebo Брайана Молко за клевету, передает издание La Stampa. Фронтмен английской группы назвал премьера «фашистской, расистской и нацистской» во время концерта 10 июля в Sonik Park в Ступиниджи.
Заявление Мелони было добавлено к документам дела, ранее возбужденного городской прокуратурой.
Еще в июле прокуратура Турина начала расследование против Молко после того, как в начале июля он перед толпой 10 000 фанатов на фестивале Sonic Park в Ступенеги в том числе называл Мелони «куском дерьма».
Мелони возглавляет партию «Братство Италии». В сентябре прошлого года она одержала победу, возглавив антимигрантскую политику, а также планы по ограничению прав ЛГБТ.
В феврале сообщалось, что несколько итальянских журналистов лишились аккредитации. По данным Национальной федерации итальянских СМИ, среди потерявших аккредитацию — фрилансеры, работающие на разные итальянские издания, и репортеры, побывавшие в зоне специальной военной операции. Журналистов подозревают в «шпионаже в пользу РФ».