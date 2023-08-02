Премьер Италии намерена засудить Брайана Молко, назвавшего ее фашисткой La Stampa: Премьер Италии Мелони подала в суд на вокалиста Placеbo за клевету

Фото: Italian Prime Minister Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер Италии Джорджия Мелони подала в суд на солиста Placebo Брайана Молко за клевету, передает издание La Stampa. Фронтмен английской группы назвал премьера «фашистской, расистской и нацистской» во время концерта 10 июля в Sonik Park в Ступиниджи.

Заявление Мелони было добавлено к документам дела, ранее возбужденного городской прокуратурой.

Еще в июле прокуратура Турина начала расследование против Молко после того, как в начале июля он перед толпой 10 000 фанатов на фестивале Sonic Park в Ступенеги в том числе называл Мелони «куском дерьма».

Мелони возглавляет партию «Братство Италии». В сентябре прошлого года она одержала победу, возглавив антимигрантскую политику, а также планы по ограничению прав ЛГБТ.

В феврале сообщалось, что несколько итальянских журналистов лишились аккредитации. По данным Национальной федерации итальянских СМИ, среди потерявших аккредитацию — фрилансеры, работающие на разные итальянские издания, и репортеры, побывавшие в зоне специальной военной операции. Журналистов подозревают в «шпионаже в пользу РФ».