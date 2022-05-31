Стало известно отношение стран Европы к статусу кандидата Украины в ЕС Премьер Италии: крупные страны Европы против статуса кандидата Украины в ЕС

Премьер-министр Италии Марио Драги / Фото Riccardo Antimiani/POOL Ansa/LaP/Global Look Press

Почти все крупные европейские страны высказываются против статуса кандидата Украины в ЕС, и сейчас его предоставления не предвидится. Об этом заявил премьер-министр Италии Марио Драги, пишет ТАСС. При этом он добавил, что итальянские власти не возражают против желания Киева стать членом Евросоюза.

Я поддерживаю с самого начала вхождение Украины в ЕС. Все крупные страны союза возражают против статуса кандидата Украины в ЕС, исключая Италию. <...> Мы можем запросить статус кандидата, но сейчас это не предвидится из-за оппозиции стран, — сказал Драги.

Он уточнил, что Еврокомиссия по прежнему рассматривает введение ускоренной процедуры вступления в ЕС.

Ранее СМИ сообщили, что ускоренная процедура вступления Украины в Евросоюз не отвечает общим интересам стран-членов. Журналисты отмечают, что в случае реализации этого решения на особых условиях баланс сил внутри существующих европейских институтов был бы нарушен. Уточняется, что для этого странам ЕС пришлось бы снизить стандарты, которые выдвигаются кандидатам на вступление.