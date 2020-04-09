Премьер Испании заявил, что страна достигла пика пандемии коронавируса

Испания в скором времени начнёт смягчать ограничительные меры, введённые из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил премьер страны Педро Санчес.
Политик в обращении к парламенту попросил продлить до 26 апреля режим чрезвычайной ситуации, при этом отметил, что королевство достигло пика пандемии,
Санчес предупредил, что возвращение к обычной жизни будет «постепенным».
Подъём был сложным, таким же будет и спуск. Мы сталкиваемся с самой большой угрозой общественному здоровью со времён гриппа 1918 года, — сказал премьер-министр.
В Испании жертвами COVID-19 стали более 14 700 человек. Еврокомиссия рекомендовала государствам Евросоюза продлить ограничение на поездки внутри Шенгенской зоны до 15 мая 2020 года на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа, писал NEWS.ru.
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