Премьер Испании заявил, что страна достигла пика пандемии коронавируса

https://static.news.ru/photo/8487b4c2-7a43-11ea-b729-fa163e074e61_660.jpg Педро Санчес Фото: Legan P. Mace/Keystone Press Agency/Global Look Press

Испания в скором времени начнёт смягчать ограничительные меры, введённые из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил премьер страны Педро Санчес.

Политик в обращении к парламенту попросил продлить до 26 апреля режим чрезвычайной ситуации, при этом отметил, что королевство достигло пика пандемии, сообщает CNN.

Санчес предупредил, что возвращение к обычной жизни будет «постепенным».

Подъём был сложным, таким же будет и спуск. Мы сталкиваемся с самой большой угрозой общественному здоровью со времён гриппа 1918 года, — сказал премьер-министр.

В Испании жертвами COVID-19 стали более 14 700 человек. Еврокомиссия рекомендовала государствам Евросоюза продлить ограничение на поездки внутри Шенгенской зоны до 15 мая 2020 года на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа, писал NEWS.ru.