Премьер Испании: страна пока далека от победы над COVID-19

https://static.news.ru/photo/4fe28fee-7cd2-11ea-827f-fa163e074e61_660.jpg Педро Санчес Фото: Legan P. Mace /Global Look Press

Испания находится ещё далеко от победы над распространением коронавируса в стране. Об этом заявил премьер Педро Санчес.

По словам политика, эта пандемия бросила им вызов в области здравоохранения, а также в экономической и социальной сферах. В связи с этим власти заявляют о продолжении в стране общей изоляции ещё как минимум на две недели, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что медицинские службы в Испании за сутки зафиксировали 619 летальных исходов COVID-19. В стране зарегистрирован очередной рост смертности.

11 апреля в Испании скончались 510 человек. Общее число жертв достигло 16 972, а количество заразившихся возросло с 161 852 до 166 019, выздоровели более 60 тысяч человек.