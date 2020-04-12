Премьер Испании: страна пока далека от победы над COVID-19

Испания находится ещё далеко от победы над распространением коронавируса в стране. Об этом заявил премьер Педро Санчес.
По словам политика, эта пандемия бросила им вызов в области здравоохранения, а также в экономической и социальной сферах. В связи с этим власти заявляют о продолжении в стране общей изоляции ещё как минимум на две недели,
Ранее NEWS.ru сообщал, что медицинские службы в Испании за сутки зафиксировали 619 летальных исходов COVID-19. В стране зарегистрирован очередной рост смертности.
11 апреля в Испании скончались 510 человек. Общее число жертв достигло 16 972, а количество заразившихся возросло с 161 852 до 166 019, выздоровели более 60 тысяч человек.
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