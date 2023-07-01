Премьер Испании прибыл в Киев

Фото: Eduardo Parra/Keystone Press Agency/Global Look Press

Педро Санчес

Премьер-министр Испании Педро Санчес прибыл в Киев в первый день председательства страны в Совете ЕС, об этом он сообщил в Twitter. Он добавил, что его страна будет поддерживать Украину и ее народ до наступления мира.

Я хотел, чтобы первое мероприятие испанского председательства в Совете ЕС прошло на Украине с участием президента Украины Владимира Зеленского. Мы будем поддерживать украинский народ до тех пор, пока мир не вернется в Европу, — написал он.

28 июня президент Польши Анджей Дуда прибыл с неанонсированным визитом в Киев. В Сети появилось видео, на котором польского лидера в окружении охраны встречают на перроне вокзала. Дуда встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить ситуацию на фронте, безопасность Запорожской АЭС и подготовку к июльскому саммиту НАТО.

До этого в столицу Украины приехал президент Литвы Гитанас Науседа. Ожидалось, что он встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским и примет участие в мероприятии, посвященном Дню Конституции республики.

Науседа также должен был обсудить с Зеленским повестку саммита НАТО, который состоится в июле в Вильнюсе. Кроме того, темой беседы также станут вопросы переговоров Украины о членстве в Европейском союзе, а также помощи Литвы и ЕС стране.