Премьер Испании ответил, покинет ли пост на фоне скандала с женой Премьер Испании отказался покидать пост из-за коррупционного скандала с женой

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Педро Санчес

Премьер-министр Испании Педро Санчес решил не покидать должность, несмотря на коррупционный скандал вокруг его супруги Бегоньи Гомес, об этом глава правительства заявил в ходе пресс-конференции, его слова приводит агентство Reuters. Санчес подчеркнул, что он намерен работать еще усерднее на своем посту.

Я решил продолжать, если возможно, быть еще сильнее в качестве премьер-министра. Это не обычный бизнес, все будет по-другому, — сказал испанский премьер.

Ранее бывшего федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца приговорили к восьми месяцам лишения свободы условно за дачу ложных показаний в парламентском комитете. Вместе с этим суд оправдал его по обвинению в назначении своего доверенного лица Томаса Шмида в совет директоров государственного инвестиционного холдинга OeBAG.

Позднее Курц отреагировал на решение суда, в рамках которого его приговорили к восьми месяцам лишения свободы условно. Бывший канцлер Австрии утверждает, что намерен обжаловать постановление. Курц назвал решение суда несправедливым.

Также ранее мэр Сургута Андрей Филатов заявил об уходе в отставку. При этом он планирует остаться в регионе и продолжить работу над экономическим развитием территорий.