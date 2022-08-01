Премьер Испании напомнил о статусе Косово Премьер Испании Санчес: независимость Косово — это нарушение международного права

Фото: Марко Кужавич/РИА Новости

Нашивка с изображением герба самопровозглашенной Республики Косово на форме сотрудника полиции

Провозглашение Косово независимости от Сербии в 2008 году считается нарушением международного права, заявил премьер Испании Педро Санчес в ходе визита в Албанию, передает портал Kosovo online. В данный момент он совершает турне по балканским странам, ранее он посетил Черногорию и Сербию.

Одностороннее провозглашение независимости Косово, при всем моем уважении к мнению правительства Албании, является нарушением международного права. Это неприемлемо для нас, при всем уважении, которое мы испытываем к албанскому народу. Это не означает, что мы не продвигаем диалог с Приштиной для сближения с ЕС. Но это позиция Испании, — сказал Санчес.

31 июля в северных районах Косово, населенных сербами, включили сирены воздушной тревоги. Местные жители начали строить баррикады. Косовские албанцы собрались в группы в южной части города Косовска-Митровица у моста, ведущего на северную, сербскую сторону.

Конфликт произошел на фоне решения о прекращении действия сербских документов с 1 августа в Косово и Метохии. Позже правительство Косово приняло решение отложить замену сербских паспортов и номерных знаков до 1 сентября.

Позднее первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что в случае обострения ситуации между Сербией и Косово Россия будет оказывать помощь Белграду, не вступая в конфликт. Он напомнил, что между странами существует договор о дружбе.