Премьер Грузии захотел «восстановить территориальную целостность страны»

Фото: Goncalo Silva/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ираклий Гарибашвили

Грузия планирует добиться восстановления территориальной целостности республики мирным путем, сообщил на своей странице в соцсети Facebook (деятельность в РФ запрещена) грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили. По его словам, в дальнейшем страна также намерена выбрать мирную и разумную политику.

Мы восстановим территориальную целостность и путем объединения страны выберем мирную, разумную политику. Мы верим, что обязательно достигнем цели — объединения Грузии! — написал Гарибашвили.

Ранее заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия осознанно пошла на вмешательство в 2008 году, отреагировав на грузинскую атаку на Цхинвал, хотя на тот момент признавала Южную Осетию частью Грузии. По его словам, в Тбилиси «грубо нарушили» международное право и мандаты, которые «мировое сообщество выдало России как партнеру по мирному урегулированию».

Медведев также предположил, что в 2008 году подконтрольный Вашингтону марионеточный режим решил навязать Южной Осетии свое понимание демократии и гуманизма и насильно вернуть ее в состав Грузии ценой уничтожения целого народа. Политик выразил мнение, что правильность действий российской стороны подтвердил «весь последующий ход событий».