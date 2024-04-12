Премьер Грузии обвинил переводчика в скандале из-за закона об иноагентах Премьер Грузии: переводчик исказил слова Шольца о законе об иноагентах

Синхронный переводчик умышленно исказил слова канцлера ФРГ Олафа Шольца, когда тот говорил о грузинском законопроекте об иноагентах, заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе. По его словам, речь идет о «прямой фальсификации». Премьер также уточнил, что переводчик является представителем одной из радикально оппозиционных партий, передает ТАСС.

Несмотря на то, что переводчик открыто является одним из представителей одной из радикальной оппозиционной партий, он переводил этот брифинг и злоупотребил этой привилегией для искажения слов канцлера. Он исказил конкретное предложение, и в то время, как канцлер вообще не упомянул слов «закон об агентах», он использовал эту терминологию. Это была прямая фальсификация, — заявил Кобахидзе.

Речь идет о ситуации, которая произошла на брифинге с участием Кобахидзе и Шольца. Премьер упомянул законопроект «О прозрачности иностранного влияния», а переводчик, транслируя реакцию Шольца, заявил, что Германия критически относится к «закону об иноагентах». По словам Кобахидзе, немецкий канцлер в действительности не произносил этой формулировки. Ситуация вызвала скандал в Грузии.

Ранее премьер заявил, что правительство Грузии готово обсуждать закон «О прозрачности иностранного влияния» с западными партнерами. Он подчеркнул, что проект целиком соответствует правовым принципам.