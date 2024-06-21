Премьер Грузии исключил возможность украинизации страны Премьер Грузии Кобахидзе: власти не допустят украинизации страны

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Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе

Члены партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» желают добиться повторения сценария Украины в стране, передает РИА Новости слова грузинского премьер-министра Ираклия Кобахидзе. Однако власти не допустят украинизации, уточнил он.

Всем известно, что «Нацдвижение» желает рассмотреть в Грузии тот сценарий, который, к сожалению, произошел в нашей дружественной стране, Украине. Я хочу убедить членов «Нацдвижения», что в Грузии не будет украинского сценария и «украинизация» страны не произойдет ни в коем случае, — обратил внимание политик.

Ранее политолог Алексей Мартынов допустил, что осенью в Грузии может произойти переворот во время выборов в парламент. Недавние массовые протесты в Тбилиси — подготовка к смещению власти по украинскому сценарию, указал он. Отчасти страну пытаются украинизировать сейчас. Это происходит из-за действий США, резюмировал Мартынов.

До этого представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер объявил, что Вашингтон вводит визовые ограничения против десятков граждан Грузии, которых считают причастными к нарушению прав человека. Эти меры связаны с недавно принятым Тбилиси законом об иноагентах.