Премьер Грузии будет участвовать в конференции по восстановлению Украины Глава кабмина Грузии Кобахидзе примет участие в конференции по Украине в Берлине

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе станет участником конференции URC 2024, на которой будет обсуждаться вопрос о восстановлении Украины, сообщили в пресс-службе грузинского кабмина. Мероприятие состоится 11 и 12 июня в Берлине, передает издание Business Media Georgia.

Как сказано в сообщении правительства, помимо премьера, на конференции также будут глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили и глава администрации кабмина Леван Жоржолиани. Основная цель мероприятия — мобилизация международной поддержки для восстановления, реконструкции, проведения реформ и модернизации Украины.

Отмечается, что основное внимание будет сосредоточено на четырех тематических областях: мобилизация частного сектора для восстановления и экономического роста, социальное восстановление и человеческий капитал для будущего страны, восстановление муниципалитетов и регионов, а также вступление в Евросоюз и необходимые для этого реформы. Среди рассматриваемых вопросов планируется обсуждение макроэкономической стабильности Украины, устойчивости и безопасности, восстановление инфраструктуры, жилья, здравоохранения, энергетики и прочее.

Ранее Ираклий Кобахидзе заявлял, что экономика Украины после произошедшего там в 2014 году Майдана находится в «катастрофическом состоянии». Он напомнил, что до этого она была страной с территориальной целостностью и экономикой почти в $200 млрд. На сегодняшний день Украина «уничтожена», резюмировал он.