Премьер Греции предложил платить странам ЕС за экономию газа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предложил платить странам ЕС за сокращение потребления газа, заявив об этом в письме главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Как пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу премьера, идея основывается на проекте Европейской комиссии «Экономия газа для безопасной зимы» и представляет собой компромисс между добровольным сокращением спроса и обязательным сокращением в чрезвычайной ситуации.

Я считаю, что настало время объединить наш самый важный актив — европейскую солидарность — с <...> нашим собственным потреблением. Я хочу предложить общеевропейский механизм, с помощью которого промышленные потребители получат компенсацию за сокращение использования газа и электроэнергии предстоящей зимой, — пишет премьер.

Мицотакис напомнил, что в случае полного прекращения поставок газа из России Европейский Союз столкнется с нехваткой 45 млрд кубометров топлива. Если к сентябрю значительная часть этого количества будет покрыта твердыми обязательствами по сокращению потребления, то дополнительные расходы, возникающие из-за рисков, сократятся, и на рынок «вернется чувство нормальности». По его словам, энергетические рынки установили инструменты для выплаты пользователям за то, чтобы они не потребляли энергию, когда это выгодно для системы в целом.

Ранее министры энергетики стран Евросоюза согласовали предложенный Еврокомиссией план снижения потребления газа на 15%, и одновременно договорились о некоторых исключениях для ряда государств. Данная мера будет действовать в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года, при этом сам механизм обязательного сокращения спроса будет запускаться только общим решением членов сообщества, а не Еврокомиссией. Страны сами смогут выбирать, каким образом сокращать свой спрос на газ.