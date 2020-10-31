Премьер Франции срочно выехал в Париж после новостей о ранении священника

https://static.news.ru/photo/8ce44c06-1ba2-11eb-a17e-fa163e074e61_660.jpg Жан Кастекс Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Французский премьер-министр Жан Кастекс возвращается в Париж после известия о ранении православного священника. Политик находился коммуне Сент-Этьен-дю-Рувре в Нормандии.

Я пока не располагаю точными данными о произошедшем. Министр внутренних дел активирует кризисный штаб. Я немедленно направляюсь в Париж, чтобы получить точную информацию по этой ситуации, — заявил Кастекс в эфире телеканала BFM TV.

Неизвестный злоумышленник в 16:00 (18:00 мск) напал на православного священника в 7-м округе Лиона, а затем скрылся. Пострадавший находится в тяжёлом состоянии.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил об открытии кризисного штаба в министерстве в связи с инцидентом. Полицейские оцепили район, где произошло нападение.

Во Франции продолжаются нападения после убийства 16 октября учителя истории Самюэля Пати. Причиной убийства стала демонстрация карикатур на пророка Мухаммеда, которые мужчина показывал ученикам, рассказывая о свободе слова.

29 октября в Ницце в соборе Нотр-Дам мужчина зарезал троих прихожан. Двое из них были убиты внутри церкви. Преступник был ранен, сейчас он находится в больнице. В этот же день полицейские в Авиньоне застрелили мужчину, который пытался напасть на них.

Как писал NEWS.ru, власти Франции вызвали из резерва 3,5 тысячи полицейских. В стране введён высший уровень готовности к террористической угрозе. В Ниццу были направлены 120 правоохранителей.