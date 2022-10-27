Премьер Франции не увидела позитива в ускоренном вступлении Украины в ЕС Премьер Франции Борн: ускоренное вступление Украины в ЕС не в интересах ни одной из сторон

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Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что вступление Украины в Евросоюз по ускоренной процедуре не соответствует интересам ни одной из сторон. По ее словам, этот путь будет «долгий и трудоемкий». Слова главы французского кабмина приводит РИА Новости.

На Совете ЕС в июне Украине единогласно был предоставлен статус страны — кандидата на вступление в Евросоюз. Путь к присоединению [к ЕС] долгий и трудоемкий. Не будет ускоренной процедуры или смягченных требований. Это не отвечало бы интересам ни Евросоюза, ни Украины, — сказала Борн.

9 мая Украина передала Еврокомиссии предварительно заполненную вторую часть анкеты-опросника, необходимую для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Первую часть опросника Киев предоставил 19 апреля. Документ представляет собой ответы на вопросы, всего около четырёх тысяч страниц. В них развёрнуто излагаются вопросы о состоянии украинского законодательства после восьми лет выполнения Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

В июне саммит Евросоюза предоставил Украине и Молдавии статус кандидата на вступление в сообщество. Украинский лидер Владимир Зеленский назвал это уникальным историческим моментом.