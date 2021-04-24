Премьер Франции назвал убийство сотрудницы полиции нападением на республику

https://static.news.ru/photo/6e2aecc4-a4e2-11eb-bda3-96000091f725_660.jpg Фото: twitter.com/jeancastex

Убийство сотрудницы комиссариата полиции города Рамбуйе является нападением на республику, заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс, сообщает ТАСС.

Снова нападают на республику, снова государству бросают вызов, я хочу ещё раз заявить, что мы этого не допустим, — подчеркнул он во время выступления перед журналистами в Тулузе.

По словам премьера, из-за убийства сотрудницы полиции он прервёт поездку по региону Окситания (юг страны) и вернётся в Париж, что обсудить происшествие с соответствующими ведомствами и министрами.

Нападение произошло 23 апреля около 14:20 по парижскому времени. Коллеги погибшей сумели нейтрализовать напавшего с ножом злоумышленника — его застрелили. Злоумышленником оказался уроженец Туниса. Мотивы преступника неизвестны. На место убийства выехал глава МВД Франции Жеральд Дарманен. В Twitter он написал, что нападение было совершено в помещении комиссариата полиции.

Ранее источник в силовых структурах сообщил, что убийство сотрудницы полиции во французском городе Рамбуйе рассматривается как теракт.