https://static.news.ru/photo/7375de2e-19a5-11ea-89a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michel Stoupak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп решительно намерен довести до конца пенсионную реформу в стране. 11 декабря он планирует выступить перед населением, чтобы разъяснить суть намеченных изменений.

Я полон решимости довести реформу до конца и очень хочу это сделать, уважая людей и реагируя на их беспокойство, — цитирует главу французского кабмина газета Le Journal du Dimanche.

Такое заявление он сделал после масштабной акции протеста против пенсионной реформы. Общенациональная забастовка началась 5 декабря в связи с планами правительства упразднить 42 особых пенсионных режима, благодаря которым работники отдельных отраслей могут выходить на пенсию раньше и при этом получать больше. В акциях приняли участие, по некоторым данным, от 800 тысяч до полутора миллионов человек.

Забастовка привела к сбоям в работе общественного транспорта и массовой отмене поездов 8 и 9 декабря, писал NEWS.ru.