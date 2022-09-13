Премьер Финляндии: «Санкции должны отражаться на жизни простых россиян»

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что западные санкции против России должны отразиться на жизни простых россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на слова Марин. Соответствующее заявление Марин сделала во время пленарной сессии Европейского парламента.

Санкции должны отражаться на повседневной жизни простых россиян, — заявила Марин.

Также Марин заявила о необходимости введения строгих ограничений на выдачу виз, поскольку посчитала недопустимым свободное передвижение российских туристов по Европе во время продолжающегося конфликта на Украине.

Ранее стало известно, что в МИД Финляндии не видят законных оснований для полного запрета на выдачу виз гражданам России, заявил руководитель консульского департамента внешнеполитического ведомства Юсси Таннер. Власти страны заявили, что руководствуются принципом верховенства права и каждое заявление на выдачу визы рассматривается индивидуально.

9 сентября страны — члены Евросоюза окончательно утвердили решение о полной приостановке действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Это приведет к увеличению сбора за подачу заявления на визу с €35 до €80, необходимости представления дополнительных документальных подтверждений, увеличению времени обработки виз и ужесточению правил выдачи многократных виз.