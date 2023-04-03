Премьер Финляндии признала поражение своей партии на парламентских выборах

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Премьер-министр Финляндии Санна Марин признала поражение своей Социал-демократической партии (СДП) на парламентских выборах в воскресенье, передает ТАСС. Выступая перед сторонниками СДП после завершения голосования, она заявила, что «демократия сказала свое слово».

Это великий день, потому что мы показали хороший результат на выборах, — отметила Санна Марин.

Марин признала победу Национальной коалиционной партии, возглавляемой Петтери Орпо, и поблагодарила своих сторонников за поддержку.

В свою очередь Петтери Орпо объявил о победе своей оппозиционной Национальной коалиционной партии на парламентских выборах.

Выборы в парламент Финляндии состоялись 2 апреля. Избирательные участки закрылись в 20:00 по местному времени (совпадает с московским). Предварительные результаты ожидаются в воскресенье вечером, а официальные итоги выборов будут утверждены 5 апреля.

Напомним, что Санна Марин в ходе визита в Киев в марте заявила, что власти Финляндии могут обсудить вопрос передачи Киеву истребителей McDonnell Douglas F/A-18 Hornet. Она отметила, что дискуссия по данному вопросу находится на ранней стадии и для этого необходимо сотрудничество на международном уровне.