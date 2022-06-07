Премьер Эстонии заявила о расколе в ЕС из-за антироссийских санкций

Фото: Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кая Каллас

Странам Евросоюза становится все труднее достичь единства по теме спецоперации РФ из-за последствий антироссийских санкций, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас на встрече с британским главой кабмина Борисом Джонсоном, пишет РИА Новости. Она признала, что новые ограничения против Москвы даются Брюсселю все труднее из-за возросшей инфляции в ЕС и роста цен, в том числе на энергоносители.

Мы подходим к моменту, когда санкции становятся болезненными для наших собственных государств. Теперь вопрос в том, сколько боли мы готовы вытерпеть. Для разных стран этот уровень разный. Единство очень трудно сохранить, — сказала Каллас.

Известно, что Эстония зарегистрировала самый высокий показатель инфляции в еврозоне. Она составила 20%.

Ранее Евросовет утвердил шестой пакет санкций против России. Поэтапный отказ от углеводородов из РФ займет полгода для сырой нефти и восемь месяцев для других нефтепродуктов, но из этого правила будут исключения. Кроме того, три крупнейших российских банка отключат от SWIFT с 14 июня. Также в рамках новых рестрикций россияне больше не смогут получать у европейцев консалтинговые, бухгалтерские и пиар-услуги, а также пользоваться облачными сервисами.