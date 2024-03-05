Премьер Эстонии решила доказать, что «не ест россиян» на завтрак Премьер Эстонии опубликовала фото завтрака, чтобы показать, что «не ест россиян»

Фото: IMAGO/JONAS ROOSENS/Global Look Press

Кая Каллас

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас опубликовала в социальной сети Twitter (X) фото своего завтрака, чтобы показать, что «не ест россиян». Таким образом она ответила на статью в европейском Politico, где содержалось соответствующая фраза. На изображении перед политиком на столе стоит тарелка с мюслями и голубикой, а также чашка чая.

Мой завтрак, дорогие читатели Politico, — написала Каллас.

Ранее Politico со ссылкой на источник писало, что в Евросоюзе не хотят видеть премьера Каю Каллас на должности главы европейской дипломатии, так как ей «нравится есть россиян на завтрак». По его данным, в Брюсселе в течение нескольких месяцев обсуждали, что она может претендовать на место Жозепа Борреля.

До этого первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков высказывал мнение, что русофобская политика прибалтийских стран может сыграть на пользу Каллас в том, чтобы заменить Борреля на посту главы дипломатии ЕС. Он добавил, что нынешний глава евродипломатии был нерешителен в определенных вопросах и допускал сомнительные выражения.

В начале февраля МВД России объявило в розыск Каллас. Он инициирован по уголовной статье, однако какой именно, ведомство не уточнило.