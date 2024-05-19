Премьер Эстонии рассказала, что мешает Западу помогать Украине Премьер Эстонии Каллас: Запад боится поддерживать Украину из-за страха

Фото: IMAGO/Konstantin Sednev/Global Look Press

Кая Каллас

Запад боится в полную силу поддерживать Украину из-за опасений, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. По ее словам, при оказании помощи Киеву «действовать решительно» и не попасться «в ловушку страха», сообщает BNS.

У стран есть разные страхи, будь то страх перед ядерной войной, страх перед эскалацией, страх перед миграцией, — пояснила она.

Ранее Министерство обороны Германии запросило у правительства дополнительные €3,8 млрд на помощь Украине. По данным издания Bild, в среду глава ведомства Борис Писториус встретился по этому вопросу с канцлером Германии Олафом Шольцем, а в четверг — с министром финансов Кристианом Линднером. Запрос на выделение дополнительных средств должен быть представлен на утверждение парламента в июне. Представители издания уточнили, что министерство финансов поддерживает инициативу.

До этого президент Украины Владимир Зеленский сказал, что весь мир виноват в том, что оборона ВСУ провалилась в Харьковской области. Он признался, что Киев не может позволить себе потерять этот город, и попросил дополнительной помощи. Ситуация на фронте сложная, бригады не оснащены полностью из-за того, что они в течение многих месяцев не могли получить пакет помощи от США, пояснил он, при этом ВС России наступают по нескольким направлениям.