https://static.news.ru/photo/d7999b28-240b-11ea-bb72-fa163e074e61_660.jpg Юри Раттас Фото: Thierry Roge/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава британского кабмина Борис Джонсон обещает Лондону избежать Brexit без сделки с Евросоюзом, заявил премьер-министр Эстонии Юри Раттас. Политик добавил, что логика представителя королевства ему нравится.

По его словам, Джонсон подтверждает, что Великобритания сохранит связи с ЕС, особенно в области внешней политики и безопасности. Дипломат также отметил важность соблюдения прав граждан государств ЕС после Brexit, приведя в пример 15 тысяч жителей Эстонии, находящихся в Великобритании, передаёт телерадиовещание балтийской республики.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Джонсон встретился с эстонским коллегой, а также посетил в республике военные базы НАТО. Визит состоялся 21 декабря текущего года. Политик прибыл по приглашению Таллина.

Джонсон проинспектировал объект Альянса в Эмари, где служат британские лётчики. Их обязанность — охранять воздушное пространство государств Балтии. Лондон возглавляет боевую группу НАТО в Эстонии. Контингент состоит примерно из одной тысячи человек.