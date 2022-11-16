Премьер Эстонии призвала сохранить хладнокровие после инцидента в Польше Премьер Эстонии Каллас призвала НАТО «сохранить холодную голову» после инцидента с ракетами в Польше

Фото: IMAGO/Vesa Moilanen/Global Look Press

Кая Каллас

Союзники по НАТО должны «сохранять холодную голову» на фоне инцидента с попаданием ракеты на территорию Польши, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью CNN. По ее словам, есть опасность возникновения «побочного эффекта».

Я думаю, что нам действительно нужно сохранить холодную голову, зная, что может возникнуть побочный эффект — особенно в тех странах, которые находятся близко [к Украине]. Правительство Польши должно сказать, как они хотят решить эту проблему, — отметила эстонский премьер.

Польские СМИ вечером 15 ноября сообщили, что две ракеты упали в поселке Пшеводув на востоке страны, в заявлениях местных властей речь шла об одном снаряде. В польском МИД сначала подчеркнули, что ракета произведена в России, однако следом президент Анджей Дуда заявил, что Варшава не имеет точной информации, кому она принадлежала.

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков ранее указал, что опубликованные фотографии обломков снаряда идентифицированы как элементы украинской ракеты С-300. Он добавил, что российские военные наносили высокоточные ракетные удары 15 ноября только по целям на территории Украины и на удалении не менее 35 км от украинско-польской границы.