Премьер Эстонии призвала поторопиться с конфискацией российских активов Премьер Эстонии призвала изъять активы России на Западе до выборов в США

Фото: Markus Scholz/dpa/Global Look Press

Кая Каллас

Конфисковать замороженные в западных странах российские активы лучше до президентских выборов в США, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас на полях Мюнхенской конференции по безопасности. По ее словам, которые приводит газета Financial Times, это станет экономическим давлением на Москву и позволит ускорить наступление «переломного момента» в украинском кризисе.

Лучше сделать все возможное перед важными выборами. <...> Это экономическое давление, которое мы можем оказать на российскую экономику, чтобы ускорить наступление переломного момента в этой войне, — приводит ее слова газета.

Ранее Каллас в интервью немецкому изданию Die Welt признала, что Россия имеет законные требования по отношению к своим замороженным активам. Политик также призвала найти решение для передачи этих средств Украине. Она предложила подумать о «нетрадиционных решениях». Эстония, по ее словам, уже разработала необходимый закон, позволяющий решить этот вопрос.

13 февраля стало известно, что МВД России объявило Каллас в федеральный розыск. Премьер Эстонии разыскивается по уголовной статье. Именно при Каллас в 2022 году в Эстонии приняли решение о сносе более 200 советских памятников, при этом свыше 50 монументов было разрушено еще до начала работы комиссии по этому вопросу.